Polizia Stradale Sardegna – Ieri celebrata giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Sassari, 19 Nov 2018 – La Polizia di Stato non dimentica le vittime della strada, non dimentica il dolore dei familiari. E ricorda la loro memoria non solo in occasione della giornata nazionale delle vittime, fortemente voluta dall’Associazione Italiana familiari vittime delle strade (AIFVS), che quest’anno cade nella terza domenica di novembre, ma tutti i giorni, con progetti dedicati alla sicurezza stradale, al fine di evitare il più possibile le tragedie, prevenire il fenomeno infortunistico che negli ultimi tempi coinvolge sempre più giovani.

Interesse primario della Polizia Stradale infatti è la tutela del cittadino, anche attraverso i progetti di educazione stradale nelle scuole, come il Progetto Icaro ed il Progetto Chirone, che nasce proprio per tutelare e supportare in maniera adeguata i familiari delle vittime (c.d. vittime secondarie).

Nel mese di novembre in collaborazione con la zona omogenea Olbia- Tempio si sono tenute due conferenze sulla sicurezza stradale rivolte agli studenti di varie scuole superiori a Tempio e Olbia.