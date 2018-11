Cagliari, 19 Nov 2018 – Durante la notte, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato nella flagranza del reato di produzione e detenzione illecita di stupefacente Marco Zoccheddu di 44 anni, pregiudicato, in regime di arresti domiciliari, Fabian Alberto Zoccheddu, di 19 anni e Fabio Maria Zoccheddu, di 20 anni, anche quest’ultimo con vari precedenti penali.

I militari, alle ore 03:15 circa, nel corso del servizio di controllo nelle aree urbane della città dopo essersi accorti della presenza insolita di un noto assuntore di stupefacente che aveva fatto appena ingresso in un’abitazione di Piazza Medaglia Miracolosa n.6, abitata dai soggetti arrestati, peraltro due dei quali in regime di arresti domiciliari, hanno effettuato un blitz nell’abitazione e a seguito della successiva perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 5 dosi, pari a gr.1,02 di cocaina; 29 grammi marijuana; 0,4 gr di hashish e 320 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati, all’interno di un vano occultato da una parete in cartongesso, una serra per la coltivazione di piante “cannabis indica” costituita da 3 portalampade con annessa lampada; 2 trasformatori; 2 aspiratori di diversa misura e colore; un ventilatore; un filtro per la purificazione dell’aria; 2 termometri igrometri; 4 bottiglie di fertilizzante per piante; una bottiglia da un litro con soluzione detergente per coltivazione idroponica e una caraffa graduata.

Quindi dopo il risultato di quest’attività antidroga i carabinieri hanno dichiarato in arresto i tre pregiudicati, rispettivamente padre e due figli, e poi questa mattina stessa sono stati portati davanti al giudice monocratico presso il Tribunale del capoluogo sardo che li ha giudicati con il rito della direttissima.