Terremoto, scossa di magnitudo 4.2 nella provincia di Rimini

Rimini, 18 Nov 2018 – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è verificata alle ore 13.48 nella provincia di Rimini. Lo rende noto su Twitter l’Ingv.

La scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita anche nel nord delle Marche. L’epicentro è nella zona di Santarcangelo di Romagna. Il sisma si è verificato a 43 km di profondità. Al momento non si registrano feriti.

“Non ci risultano danni evidenti anche se siamo già partiti con delle verifiche. In città il terremoto si è sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati, mentre nelle frazioni la scossa è stata più lieve”, dice Alice Parma, sindaca di Santarcangelo di Romagna, il Comune più vicino all’epicentro.

Molte le telefonate ai vigili del fuoco da parte di cittadini allarmati dalla scossa breve ma di forte intensità. Tante anche le segnalazioni e i post sui social network, che segnalano come il sisma sia stato avvertito in tutta l’Emilia Romagna ma anche a Padova, Ancona e in altre città.