Arrestati due giovani del Gambia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Cagliari, 18 Nov 2018 – Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato, in flagranza per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, due giovani di 26 ed 21 anni, del Gambia. Infatti i pregiudicati sono stati sopresi dai militari in via Roma, mentre cedevano una dose di sostanza stupefacente ad un cagliaritano pregiudicato segnalato poi alla prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Quindi gli uomini dell’Arma intervenuti sul posto hanno sottoposto a sequestro la dose di hashish e, dopo aver sottoposto a perquisizione personale i due spacciatori, hanno trovato altra droga dello stesso tipo per un totale di circa 6 grammi in un’aiuola nelle vicinanze del luogo di spaccio.

I due extracomunitari sono stati perciò dichiarati in arresto e una volta ultimate le formalità di legge sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per domani mattina.