Migranti: naufraga un barchino partito dalle coste dell’Algeria con 13 persone a bordo. Tre salvati, uno morto e recuperato e altri 9 dispersi.

Cagliari, 17 Nov 2018 – I morti in mare per naufragio si spostano dalle coste siciliane a quella della Sardegna meridionale. Infatti, ieri, un piccolo barchino, con 13 persone a bordo, sui quali arrivano in Sardegna i clandestini algerini e dalle altre parti del Magreb, è naufragato lasciando disperi 9 giovani, tre salvati ed un corpo già recuperato.

Per cercare di rintracciare gli altri, le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e proseguono senza sosta, con le motovedette della Guardia costiera di Sant’Antioco, della Guardia di Finanza di Cagliari, e con gli elicotteri dei finanzieri e dell’Aeronautica Militare, le ricerche dei dispersi in mare di ieri pomeriggio a 5 miglia a nord ovest dell’isola del Toro, poco più che uno scoglio, a sud dell’Isola di Sant’Antioco, nel Sulcis.

Non è ancora chiara la dinamica del naufragio che per ora si conta un morto (recuperato) e almeno 9 dispersi. I tre superstiti che hanno dato l’allarme sono stati portati al Centro d’accoglienza di Monastir (Ca). Nel frattempo la Guardia Costiera di Cagliari, che coordina le ricerche, ha sentito tutti i navigli che incrociano in zona, purtroppo senza esito, così come le ricerche in mare.