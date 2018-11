Gdf Sassari: sequestrati ad Alghero oltre 2.200 articoli tra luci natalizie e giocattoli illegali.

Sassari, 16 Nov 2018 – I militari della Guardia di Finanza di Sassari – alla guida del Colonnello Giuseppe Cavallaro – ha intensificato i controlli in materia di sicurezza prodotti e marchi contraffatti su tutto il territorio della Provincia.

Proprio in questi giorni, i Finanzieri della Compagnia di Alghero, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno fatto accesso in 3 esercizi commerciali della Città sequestrando oltre 2.200 articoli tra luci natalizie, giocattoli ed altri articoli ludici privi dei requisiti di conformità alle direttive comunitarie e nazionali.

Nella stragrande maggioranza dei casi si è trattato di articoli posti in vendita privi non solo del marchio CE – con il quale la fabbrica attesta la conformità del proprio prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza – ma anche delle istruzioni in Italiano, indicazioni che testimoniano la genuinità dei prodotti.

I Militari, oltre ad aver rimosso dagli scaffali la merce in vendita, hanno sanzionato amministrativamente gli esercenti elevando contestazioni per importi superiori ad oltre 15.000 Euro.

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, controlli della specie saranno eseguiti in maniera costante in tutto il territorio della Provincia.

La contraffazione è un moltiplicatore dell’illegalità che alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’immigrazione clandestina e dell’evasione fiscale oltre a danneggiare il mercato “sano” sottraendo opportunità e lavoro alle aziende che rispettano le regole.

Il Corpo investe notevoli risorse in questo settore anche a tutela del cittadino in quanto gli acquirenti di merce falsa pongono a rischio la propria salute e spesso, come nel caso di giocattoli, anche quella dei bambini.