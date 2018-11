Due giovani cagliaritani arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 15 Nov 2018 – Ieri vero le 16:00, gli agenti della Squadra Mobile “Gruppo Falchi” della Questura di Cagliari, nell’ambito dell’intensificazione dei mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche all’interno dei circoli privati, hanno arrestato Erik Roberto Masala, di 21 anni Stefano Fidio, di 36 anni, entrambi cagliaritani, con precedenti penali, per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli equipaggi delle auto della Polizia, a seguito di indagini scaturite e da fonti info-investigative che segnalavano un’intensa attività di spaccio all’interno del circolo privato sito in Via Monte Sabotino, hanno avviato servizi di osservazione a breve distanza, finalizzati ad individuare gli autori dell’illecita attività e bloccare gli acquirenti dello stupefacente ed in seguito tali servizi hanno confermato che all’interno del circolo vi era un continuo viavai di soggetti che, dopo essersi trattenuti per pochi attimi ed avere verosimilmente acquistato della sostanza stupefacente, si allontanavano celermente a piedi nelle vie limitrofe.

Gli investigatori posizionati nelle immediate vicinanze, hanno bloccato alcuni degli acquirenti, trovati in possesso di dosi di Cocaina sono stati denunciati come detentori ai fini personali e, pertanto, avuta la certezza che all’interno del circolo potesse essere custodita altra sostanza stupefacente destinata allo spaccio, i poliziotti hanno fatto irruzione nel locale attraverso due porte blindate comandate elettronicamente da un giovane, Erik Roberto Masala, immediatamente immobilizzato dagli agenti.

Dall’immediato controllo, all’interno della borsa del giovane, è stata rinvenuta una scatoletta in plastica contenente due involucri in cellophane termosaldati con all’interno della droga mentre nella tasca destra dei pantaloni la somma di 345 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio ed un altro involucro in cellophane contenente Cocaina, è stato rinvenuto sotto la pedana del banco bar per un peso complessivo di 0,700 grammi.

Nel corso della perquisizione sul posto è giunto Stefano Fidio che, sottoposto a perquisizione personale, all’interno del casco ancora indossato, custodiva due sacchetti ermetici in cellophane contenenti 110 involucri con all’interno Cocaina per un peso di circa 25 grammi.

Infine da un’accurata verifica, all’interno del circolo, sono stati rinvenuti e sequestrati i sistemi di video sorveglianza esterna con relativi schermi ed un videocitofono, verosimilmente installati al fine di monitorare l’eventuale arrivo di Forze dell’Ordine.