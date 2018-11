Un uomo di 56 anni entra completamente ubriaco nella sede di Abbanoa e mette tutto a soqquadro, fermato dai carabinieri

Cagliari, 14 Nov 2018 – Alle ore 16:00 circa di oggi, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari ed i colleghi della Stazione CC di Ca-Sant’Avendrace sono intervenuti presso la sede della società Abbanoa in via Is cornalias dove un uomo completamente ubriaco di 56 anni, ha fatto prima delle richieste prive di fondamento a causa del suo stato di ubriachezza ai dipendenti della società e non ricevendo alcun seguito, è andato in escandescenza e poi danneggiato alcuni schermi all’interno della sede incutendo anche forte stato di paura e ansia ai presenti.

I militari, una volta entrati nell’ufficio hanno bloccato l’energumeno e poi condotto nella caserma della Stazione cc di Sant’Avendrace.