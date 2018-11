Seduta consiglio Municipalità di Pirri su adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC): all’ex Distilleria di Pirri illustrazione delle linee guida con la presenza dell’Assessora Francesca Ghirra

Cagliari, 14 Nov 20189 – Domani alle ore nei locali della ex Distilleria di Pirri, in occasione della seduta del Consiglio della Municipalità, l’assessora alla Pianificazione strategica e Urbanistica, Francesca Ghirra, e il dirigente Salvatore Farci illustreranno gli indirizzi programmatici e operativi per l’adeguamento del PUC (Piano Urbanistico Comunale) al PPR (Piano Paesaggistico Regionale) e al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), documento strategico che delinea la futura pianificazione urbanistica di Cagliari nel contesto metropolitano, per una città sempre più moderna, vivibile e a misura di tutti.

Tra le linee guida fondamentali il tema della casa e la messa in sicurezza del territorio, l’ambiente e il verde, il contrasto al consumo di suolo e la rigenerazione dell’esistente, il sistema dei beni culturali e la città universitaria, la mobilità sostenibile e la connessione anche sociale tra i diversi quartieri, la città degli sport e la città amica delle bambine e dei bambini.

Il documento sarà esaminato nelle prossime settimane dalla commissione competente per poi essere adottato dall’Aula.

La partecipazione sarà uno dei cardini della nuova pianificazione urbanistica, perché per rispondere correttamente ai bisogni della città è fondamentale il contributo di tutti i cittadini.

Le linee guida sono consultabili nella sezione "Consiglio comunale – Atti e proposte – Proposte di deliberazione" dell'area tematica "Comune" del Portale istituzionale www.comune.cagliari.it

