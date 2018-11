Ricci di mare, Caria incontra delegazione pescatori: domani parte la stagione. Firmato decreto che semplifica le procedure nel rinnovo delle licenze

Cagliari, 14 Nov 2018 – L’assessore dell’Agricoltura, competente anche su Pesca e Acquacoltura, Pier Luigi Caria ha incontrato oggi in Assessorato a Cagliari una delegazione di pescatori di riccio di mare che lamentavano la necessità di poter rinnovare, per una parte di loro colleghi e attraverso l’individuazione di un percorso tecnico burocratico più veloce, le licenze di pesca assegnate 5 anni fa e ad oggi scadute.

“Gli uffici – ha spiegato Caria – erano già al lavoro da alcuni giorni per superare una criticità che era emersa nel rilascio del rinnovo delle autorizzazioni di pesca. Oggi ci siamo quindi confrontati con una delegazione di pescatori e con i tecnici dell’Assessorato e in accordo abbiamo definito la chiusura di un decreto con il quale sono stati fatti alcuni chiarimenti rispetto ai precedenti provvedimenti e individuate misure di semplificazione delle procedure. Da domani, nel rispetto di norme, potranno partire con regolarità le attività di raccolta in mare”. Red