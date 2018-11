Pmi day 2018: le imprese incontrano i giovani e si raccontano. Cagliari venerdì 16 novembre 2018

Cagliari, 14 Nov 2018 – L’appuntamento con la nona edizione della Giornata Nazionale delle PMI, organizzata da Piccola Industria Confindustria è fissato per venerdì 16 novembre. Anche quest’anno saranno più di 1.100 le aziende di tutta Italia coinvolte e circa 42mila i protagonisti delle visite e degli incontri dedicati a studenti e insegnanti delle scuole medie e superiori, ma aperti anche ad amministratori locali e giornalisti. L’obiettivo è quellodi raccontare le imprese, il loro ruolo produttivo e sociale, mostrare come nasce un prodotto o un servizio, come un’idea si trasforma in progetto e la passione in risultato.

All’iniziativa aderisce anche quest’anno il Raggruppamento Piccola Industria della Confindustria Sardegna Meridionale, coordinato da Barbara Porru, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Martini Besta di Cagliari.

Le piccole imprese costituiscono infatti un elemento fondamentale e vitale della nostra economia rappresentando oltre il 95% del tessuto produttivo italiano. Le Piccole Industrie iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cagliari sono circa 600 con oltre 3.500 dipendenti.

L’obiettivo è quello di contribuire alla promozione di un contesto favorevole all’imprenditorialità, nell’ambito di quel processo culturale di legittimazione del ruolo dell’impresa e del suo impegno a favore della crescita economica e del benessere sociale, lanciando un messaggio positivo per i giovani e per il loro futuro.”

Anche questa edizione avrà come focus principale la lotta alla contraffazione, allargata al tema dell’italian sounding e della proprietà intellettuale. Si parlerà, inoltre, di cultura della prevenzione e di resilienzaattraverso il Programma Gestione Emergenze (PGE). Questo progetto- nato dall’esperienza di Confindustria Fermo in occasione del terremoto in Emilia nel 2012 – su iniziativa di Piccola Industria, all’indomani del sisma che ha colpito nel 2016 il Centro Italia, è diventato un vero e proprio progetto nazionale consolidato dalla sinergia con la Protezione Civile. Il suo scopo principale è la pianificazione, il coordinamento e il controllo delle attività di sostegno a favore di imprese e popolazione, in caso di emergenza, ma anche la realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura della prevenzione nelle aziende e neiterritori in un costruttivo rapporto di collaborazione pubblico-privato.

La Piccola Industria è l’organismo che, all’interno del sistema Confindustria, ha lo scopo di tutelare le imprese di piccole dimensioni, espressione del valore del mercato e della concorrenza, e di promuoverne lo sviluppo insieme a quello economico e sociale del Paese. Com