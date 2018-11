Incidenti stradali: a Nuoro investita una bimba di 9 anni mentre giocava in strada, in ospedale ma non in condizioni gravi.

Nuoro, 14 Nov 2018 – Alle ore 17.30 circa di oggi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nella via Chironi per un sinistro stradale nel quale è rimasta coinvolta una bambina di 9 anni che, insieme ad un gruppetto di amici stava giocando sulla sede stradale dove non si è accorta dell’arrivo di una Daewoo Matiz condotta da un 39enne nuorese.

La bimba, dopo l’investimento, è stata trasportata all’ospedale di Nuoro dove è stata sottoposta alle opportune cure mediche ma versa in pericolo di vita.