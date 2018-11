Disagio, intolleranza e violenza giovanile all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Cagliari, 14 Nov 2018 – Domani, con inizio alla ore 9.30, presso l’Ufficio Territoriale del Governo, sede di Piazza Palazzo, il Prefetto Romilda Tafuri presiederà una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale parteciperanno, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Sindaco di Cagliari, il Presidente del Tribunale per i Minori, il Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale, l’Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale e di quello dell’ambito territoriale, nonché il Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza unitamente ai Sindaci di Carbonia e di Senorbì.

Nel corso dei lavori sarà esaminata la situazione esistente in sede locale per quanto attiene alle problematiche del disagio, dell’intolleranza e della violenza giovanile al fine di individuare, anche alla luce degli ultimi episodi verificatisi, le possibili misure da assumere in funzione di prevenzione e contrasto delle stesse. Com