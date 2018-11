Coppia del Cagliaritano arrestati per furto aggravato in concorso dai carabinieri della Stazione di Castiadas

San Vito (Ca), 14 Nov 2018 – I carabinieri della Stazione di Castiadas, nel corso del servizio di perlustrazione nel centro abitato di Olia Speciosa hanno arrestato ieri sera, due persone, un uomo ed una donna, F.G. 47 anni e T.U. 51 anni, del cagliaritano per furto aggravato in concorso, di alcuni generi alimentari e detersivi, occultati in una borsa, all’interno del market Di Meglio di Olia Speciosa.

Dopo gli accertamenti presso la Compagnia di San Vito le due persone sono state trasferite agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza prevista per questa mattina presso il tribunale di Cagliari.