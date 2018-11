Comune di Cagliari incontra studenti vincitori del Concorso Classe turistica

Cagliari, 14 Nov 2018 – Venerdì 16 novembre alle ore 11.45 nell’Aula consiliare del Palazzo Civico, il presidente del Consiglio comunale Guido Portoghese e l’assessora alle Attività produttive Marzia Cilloccu, riceveranno gli studenti e le studentesse della classe 4^ G dell’Istituto tecnico economico Pietro Martini, vincitori del concorso “Classe turistica”, bandito dal Touring club Italiano in collaborazione con il MIUR e rivolto a tutte le scuole secondarie superiori d’Italia.

Sarà occasione per proiettare il video “Cagliari 2018. Le vie del gusto”, che coinvolge anche il Mercato di San Benedetto e le vie del centro storico della città.

Parteciperanno all’incontro anche la responsabile dei Mercati Civici Valeria Scarpa e il dirigente del Servizio SUAPE, Mercati, Attività produttive e Turismo Giambattista Marotto. Com

Condividi su...