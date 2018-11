Rifiuti, dalla giunta 4 milioni di euro per la premialità sulla differenziata. Spano: meccanismo efficace per fare bene la raccolta

Cagliari, 13 Nov 2018 – La Giunta, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, ha ripartito 4 milioni di euro tra i Consorzi industriali provinciali di Cagliari, Villacidro, Oristanese e Macomer e il Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri per applicare la premialità 2018 sulla raccolta differenziata e saldare le annualità precedenti.

“Il meccanismo di premialità negli anni ha dimostrato la sua efficacia e ci ha consentito di arrivare, secondo i primi dati elaborati dall’Assessorato per il 2017, al 62,78 per cento di raccolta differenziata e cioè a un ulteriore miglioramento rispetto alla percentuale del 59,6 del 2016” afferma l’assessora Spano. “Le risorse regionali vanno a premiare chi sta differenziando bene, aiutando la Sardegna a mantenere ottime posizioni a livello nazionale. Nel rispetto del Piano regionale dei rifiuti, viene infatti applicata una premialità di eccellenza a chi raggiunge l’80 per cento di raccolta differenziata e il conseguente sgravio del 50 per cento della tariffa di conferimento del rifiuto residuale”.

Il Consorzio industriale provinciale di Cagliari riceverà 2,5 milioni di euro, quello di Villacidro 250 mila euro. All’Oristanese e a Macomer andranno rispettivamente 400mila e 600mila euro. Infine il Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri riceverà i restanti 250mila euro. I restanti territori hanno già a disposizione un sufficiente fondo di premialità. Com