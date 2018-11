Polizia di Stato bandisce selezione per 81 posti di medico di varie specialità

Cagliari, 13 Nov 2018 – Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Quarta serie speciale “ Concorsi ed esami” del 6 novembre 2018, è pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di 81 posti di medico della carriera dei medici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 6 novembre 2018, per le seguenti specializzazioni: Medicina del lavoro:30 posti; Medicina legale:15 posti; Cardiologia:6 posti; Psichiatria:7 posti; Otorinolaringoiatria:2 posti; Oftalmologia:2 posti; Ortopedia:3 posti; Medicina dello sport:2 posti; Patologia clinica:1 posto; Dermatologia:1 posto; Endocrinologia:3 posti; Medicina interna ed equipollenti:1 posto; Chirurgia generale ed equipollenti:2 posti; Anestesia e rianimazione:2 posti; Malattie infettive: 2 posti; Radiodiagnostica: 1 posto e Igiene:1 posto.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it dove si dovrà cliccare sull’icona “Concorso Pubblico”. A quest’ultima procedura informatica il candidato potrà accedere unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it.

Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato potrà scaricare e stampare copia della domanda inviata.

Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .

Orari di apertura Ufficio Concorsi Questura Cagliari: Lunedì – Sabato 09:00-13:00. Com