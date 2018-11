Legge Panificazione”, Daniela Forma: “Approvato un primo elenco di Panificatori che hanno richiesto di utilizzare il contrassegno regionale Pane Fresco”

Cagliari, 13 Nov 2018 – La consigliera regionale del Partito Democratico Daniela Forma esprime il proprio apprezzamento per l’azione dell’Assessore Regionale del Turismo e dell’Artigianato, Barbara Argiolas, che ha impresso, proprio in questi giorni, una forte accelerata all’attuazione della Legge Regionale n. 4 del 2016 che detta “Disposizioni in materia di tutela della Panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna”.

“Due fatti importanti hanno segnato in questi giorni l’attività della Regione Sardegna, Assessorato del Turismo e dell’Artigianato, sul fronte dell’attuazione della Legge Regionale sulla Panificazione – scrive in una nota la Consigliera regionale Daniela Forma – : il primo riguarda la pubblicazione della gara per la campagna promozionale del contrassegno regionale che attesta la vendita del pane fresco, il secondo l’approvazione di un primo elenco di operatori economici che potranno iniziare ad utilizzare il suddetto contrassegno.

Il Piano di comunicazione integrato e la Campagna Istituzionale dovranno evidenziare che l’utilizzo del contrassegno regionale, approvato e disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/10 del 10/01/2018, costituisce in Sardegna il riferimento distintivo della produzione e vendita del pane fresco, offrendo una più puntuale informazione a tutela del consumatore. Tale attività – prosegue Daniela Forma – che si rende possibile grazie alle risorse stanziate nella Legge di Stabilità del 2018, dovrà accompagnare i consumi invernali, in particolare quelli sotto le festività natalizie, e dovrà far conoscere al largo pubblico il contrassegno di modo che possa essere facilmente riconosciuto nel momento in cui verrà utilizzato dai Panificatori per identificare il pane fresco da loro prodotto.

Sempre in questi giorni – continua il comunicato – è stato pubblicato un Avviso con il quale viene approvato un primo elenco di operatori economici che hanno manifestato interesse all’utilizzo del contrassegno “Pane Fresco” e che vengono autorizzati al suo utilizzo. A breve, verrà inoltre pubblicata specifica informativa per consentire a tutti coloro che non figurano in questo primo elenco di poter presentare richiesta.

Ora – conclude la di Daniela Forma – nel complimentarmi per il lavoro che sta portando avanti, ho chiesto all’Assessore Regionale del Turismo e dell’Artigianato, Barbara Argiolas, di vigilare affinché i tempi ristretti da qui al termine dell’anno non pregiudichino l’ottenimento dei risultati che il Consiglio e la Giunta Regionale si sono dati per l’attuazione di una Legge che ha messo tutti d’accordo intorno alle richieste del mondo della Panificazione Regionale”. Com