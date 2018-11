Comune di Cagliari riapre iscrizioni alla Scuola Civica di Musica

Cagliari, 13 Nov 2018 – La Scuola Civica di Musica di Cagliari, dopo l’approvazione delle graduatorie delle discipline per l’anno scolastico 2018/2019, ha ancora trentasei posti vacanti e per questo motivo sono stati riaperti i termini di iscrizione.

Le discipline disponibili sono:

Canto Lirico (7 posti);

Chitarra Moderna (2 posti);

Clarinetto (5 posti);

Contrabbasso jazz e basso elettrico (1 posto);

Flauto (3 posti);

Pianoforte jazz (1 posto);

Sassofono (4 posti);

Violoncello (3 posti);

Propedeutica musicale (10 posti).

Gli interessati potranno presentare domanda sul modulo messo a disposizione dalla Scuola, entro il 20 novembre 2018.

Le istanze, corredate della copia di un documento di identità, dovrà essere presentata presso la Segreteria della Scuola Civica di Musica, via Venezia n.23, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, martedì e giovedì dalle 15 alle 20. In alternativa, le domande possono essere inviate via mail all’indirizzo: scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it Com