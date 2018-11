Comune di Cagliari avvia il restauro della chiesa di Sant’Avendrace

Cagliari, 13 Nov 2018 – Iniziati i lavori di completamento del restauro della chiesa di Sant’Avendrace: con l’intervento sarà completata l’impermeabilizzazione della struttura, importante per scongiurare la risalita d’umidità dal suolo interessato dal passaggio della falda acquifera proveniente dal colle di Tuvixeddu.

La chiesa sarà inoltre resa visibile dall’esterno, con l’abbassamento della muratura sul cortile di via Isonzo e di quella del sagrato. All’interno della chiesa, tra i vari interventi saranno completati gli impianti di illuminazione, di condizionamento e quelli antintrusione.

I fondi necessari per l’intervento, pari a 1.066.000 euro, provengono da un finanziamento dell’assessorato ai Beni Culturali della Regione Sardegna. Com

Condividi su...