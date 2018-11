Cagliari, 13 Nov 2018 – Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi antidroga nel capoluogo. E, infatti, in via Grosseto, i Finanzieri hanno trovato un uomo di 56 anni, in possesso di 1,3 grammi di marijuana.

Invece nella via Newton, i Baschi Verdi hanno rinvenuto nella disponibilità di un ragazzo di 19 anni, 2,7 grammi di hashish.

Nel proseguo dei controlli, un giovane di 22 anni, è stato trovato in possesso di 2 spinelli di marijuana.

Poi in via Palomba, le Fiamme Gialle hanno trovato un altro giovane 24enne in possesso di 1,7 grammi di marijuana.

In seguito in viale Bonaria, i militari del Gruppo trovato un ragazzo si 21 anni, in possesso di 1,4 grammi di marijuana.

Infine in viale Monastir, i Finanzieri hanno trovato 0,2 grammi di eroina tra gli effetti personali di una donna di 37 anni e in via Carta Raspi, i Baschi Verdi i hanno rinvenuto addosso ad un giovane di 24 anni, 1,6 grammi di hashish.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori segnalati alla locale Prefettura.

Dall’inizio dell’anno, sono 339 i soggetti segnalati alla Prefettura, 21 i denunciati e 10 gli arrestati.