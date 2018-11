Gruppi di cammino, le comunità si mettono in moto: parte in tutta l’isola la promozione degli stili di vita salutari

Cagliari, 12 Nov 2018 – Camminare per vivere e invecchiare in salute, passo dopo passo, per ricucire le trame di quei fili che tenevano insieme le comunità locali e riscoprire che la promozione della salute e degli stili di vita sani si rafforza con una ritrovata socialità territoriale. Prende il via nell’Isola il progetto dei Gruppi di Cammino realizzato dalla Regione con l’Ats Sardegna e i Dipartimenti di Prevenzione di tutte le Assl della Sardegna in partnership con l’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la Uisp, l’Unione Italiana Sport per tutti. A partire dalla prossima settimana ed entro la fine dell’anno, le comunità si metteranno in moto con l’avvio dei primi Gruppi di cammino all’interno del programma ‘Comunità in Salute’ del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018, in particolare con l’Azione P-1.2.3, ‘Realizzazione di interventi integrati e evidence based di promozione di stili di vita salutari nel setting Comunità’.

Il Programma ‘Comunità in salute’ prevede azioni finalizzate a facilitare comportamenti salutari nella popolazione generale attraverso la promozione di stili di vita sani, al fine di contrastare i principali fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili ricollegabili ad inattività fisica, scorretta alimentazione, fumo, abuso di alcol. Il progetto dei Gruppi di cammino è entrato nel vivo grazie al coinvolgimento e l’apporto attivo delle associazioni locali e dei Comuni interessati. Dopo una serie di incontri con i cittadini dei diversi territori per illustrare il progetto, si partirà con le camminate. Il progetto si rivolge in particolare alla fascia d’età della popolazione adulta, ma tutti sono invitati a partecipare. Per le prime cinque uscite, il Gruppo di Cammino sarà accompagnato da un laureato in Scienze motorie dell’Uisp che fornirà le linee guida per le camminate della Salute.

Grazie alle sue caratteristiche di spontaneità, semplicità ed economicità, il camminare risulta una forma di attività fisica fruibile dalla maggior parte della popolazione. Promuovere l’abitudine al cammino nella vita di tutti i giorni delle persone sedentarie e/o anziane, significa migliorarne la qualità di vita, e diminuire il rischio di sovrappeso e di obesità, di patologie muscolo scheletriche, con conseguente riduzione del rischio di cadute e di fratture. Inoltre, la pratica dell’attività motoria, se svolta in gruppo, migliora la socialità. È infatti dimostrato che sono sufficienti 30 minuti di camminata regolare al giorno per avere effetti positivi sulla salute psicofisica. Com