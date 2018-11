Giovane gambiano arrestato dai carabinieri della compagnia di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 12 Nov 2018 – I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, negli ultimi giorni maggiormente impegnati nei servizi al contrasto del traffico illecito di stupefacenti nel centro città, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti nei pressi dell’area portuale nelle vicinanze di via Roma, dove hanno arrestato, nella flagranza di spaccio di stupefacenti, un giovane di 20 anni, incensurato originario del Gambia, che ormai in questo lato del porto hanno l’esclusiva dello spaccio di stupefacenti, residente a Cagliari, che poco prima è stato notato mentre cedeva ad un cagliaritano (pregiudicato di 35 anni) una dose di hashish.

Quindi i militari sono intervenuti immediatamente e poi hanno fermato e perquisito lo spacciatore al quale hanno sequestrato qualche altra dose di hashish, poche decine di euro in contanti, provento dell’attività di spaccio e una carta prepagata con diverse migliaia di euro depositati, anch’essa sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività.

L’arrestato è stato portato in caserma per le formalità di legge e poi è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del comando provinciale cc di Cagliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo, mentre il giovane cagliaritano acquirente dello stupefacente è stato segnalato alla locale prefettura.

I servizi continueranno, anche a favore di altre esigenze (prevenzione reati predatori, danneggiamento, ecc) della delicata area.