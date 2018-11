Una donna di 45 anni provoca incidente stradale sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: denunciata dai carabinieri

Ottana (Nu), I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ottana, hanno deferito in stato di libertà un utente della strada sorpresa dai militari alla guida in evidente alterazione psicofisica.

La donna, al volante del proprio veicolo, procedeva nella strada Statale 131 direzione Abbasanta e per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è andata a collidere contro il guard rail.

In seguito i sanitari del 118 accorsi sul posto con i militari dell’Arma, hanno trasportato la 45enne all’Ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti più approfonditi. Qui dopo le opportune analisi la conducente della vettura è risultata positiva agli esami tossicologici richiesta dai militari che hanno proceduto ai rilievi del sinistro stradale.