Attività dei carabinieri della compagnia di Carbonia sulle strade di competenza.

Carbonia, 11 Nov 2018 – Intensificati i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Carbonia che sono stati ininterrottamente impegnati, durante questo fine settimana, in un servizio mirato al contrasto dello spaccio e del consumo di droga in tutto il territorio della giurisdizione.

L’attività ha consentito il sequestro di modiche quantità di marijuana, cocaina ed eroina, di segnalare 5 persone alla Prefettura, quali assuntori di droga. In particolare, a Carbonia, un 37enne di iglesias mentre transitava in città a bordo dell’autovettura di proprietà, alla vista dei militari ha improvvisamente accelerava tentando di eludere il controllo di polizia. Ma è stato comunque subito fermato dal personale dell’Arma, perquisito e trovato in possesso di un involucro termosaldato, occultato nel borsello, contenente modica quantità di cocaina per uso personale. Invece a Calasetta, i carabinieri della locale Stazione del paese costiero del Sud Sardegna, hanno fermato su quel lungomare Arenzano un 44enne di Carbonia, già noto alle forze dell’ordine, e dopo averlo controllato lo hanno trovato in possesso di una siringa da insulina, piena d’eroina, con un cucchiaino, che aveva occultato all’interno del giacchetto indossato. Poi a Sant’Antioco, isoletta, collegata alla terraferma da un sottile istmo, due giovani sono stati trovati in possesso di modica quantità di stupefacente per uso personale, un 22enne di Milano ma attualmente domiciliato a Sant’Antioco che è stato sorpreso con tre grammi di marijuana, ed un 21enne di Carbonia che controllato dalla pattuglia della Stazione cc locale mentre era a bordo della propria vettura in compagnia di un coetaneo, è stato trovato con modica quantità di marijuana. Infine a Giba una 21 enne di Carbonia è stata fermata questa notte dai carabinieri mentre si trovava a bordo della sua auto in compagnia di un ragazzo suo coetaneo. Perquisita a seguito dell’improvviso atteggiamento nervoso assunto, la giovane è stata sorpresa con un involucro termosaldato contenente 1,2 grammi di cocaina, occultato all’interno del reggiseno.

Ma per gli equipaggi dell’Arma locale è stato un fine settimana di controlli e di mirate perquisizioni anche per la ricerca di armi, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza e legalità. E in questo ambito, infatti, 2 persone, P.A., di 43 anni e C.d., di 34 anni, entrambi originari di Carbonia ma residenti a Piscinas, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per porto illegale di armi. I due, fermati nella serata dell’8 novembre scorso, lungo la strada provinciale 70, in località Barriu di Santadi, a bordo di una Fiat punto, in conseguenza delle circostanze di tempo e di luogo nonché per il loro atteggiamento sospetto, sono stati perquisiti dai carabinieri della Stazione di Santadi che, all’esito delle attività, hanno rinvenuto all’interno dell’auto, occultati nel pannello di rivestimento in plastica tra l’abitacolo e la carrozzeria, due fucili da caccia e cartucce, che avevano regolarmente denunciato alla stazione di Giba, ma per i quali avevano il porto d’armi non in regola. Inoltre, uno dei due veniva sorpreso con 2 grammi di stupefacente di tipo cannabis.