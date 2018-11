Arrestato giovane di Arbatax dai carabinieri della compagnia di Lanusei per per maltrattamenti in famiglia.

Lanusei (Nu), 11 Nov 2018 – Due giorni fa, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale di R.M., di 36 anni, disoccupato, residente in una frazione di Arbatax.

L’uomo, con molteplici precedenti specifici era già stato arrestato qualche hanno fa per le condotte vessatorie e violente perpetrate nei confronti di alcuni famigliari.

I militari della Squadriglia Carabinieri di Arzana e della Stazione di Santa Maria Navarrese e Tortolì, allertati da una telefonata pervenuta all’utenza di pronto intervento 112, sono intervenuti per sedare l’ennesima lite in famiglia causata dal comportamento violento dell’arrestato nei confronti della madre e del fratello più piccolo, aggravato inoltre dall’abuso di alcool.

Nonostante la presenza dei militari, il giovane ha continuato ad inveire contro i famigliari, percuotendo il fratello con un pugno prima di essere bloccato e successivamente ha tentato di colpire il personale dell’Arma.

In seguito le vittime della violenza domestica sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei per le cure del caso.

L’arrestato, a causa dell’acceso stato di alterazione è stato invece sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio e portato nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro ove è stato piantonato dai carabinieri per tutta la notte.

Al termine degli atti di rito e dell’udienza di convalida, l’arrestato è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere presso il San Daniele di Lanusei.

Negli ultimi anni sono stati più di trenta gli interventi dei Carabinieri di Lanusei presso l’abitazione dell’arrestato.