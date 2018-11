Arrestato dai carabinieri della Stazione di Serramanna pregiudicato dopo il furto di 1200 carciofi

Sanluri, 11 Nov 2018 – Alle ore 21,30 di ieri, i carabinieri della Stazione di Serramanna, hanno arrestato in flagranza di reato per il furto di 1200 piante di carciofi. Tante, infatti, erano le piante trovate a P.P. di 40 anni, pregiudicato, per un valore stimato di circa 2000 euro.

L’uomo è stato colto sul fatto e bloccato dai militari che lo hanno poi dichiarato in arresto e una volta ultimate le formalità di legge è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Cagliari.