Processo Raggi. Sindaca “assolta perché fatto non costituisce reato”. E lei scoppia a piangere.

Roma, 10 Nov 2018 – Campidoglio, l’ex capo di gabinetto Raineri: Raggi zarina, Marra suo Richelieu Roma, la sindaca Raggi: grazie per l’affetto ma sit-in è inopportuno Processo Raggi, la sindaca conferma: “Sulla nomina di Marra ho deciso io” Roma, Raggi: dimissioni? Ne parliamo la settimana dopo 10 novembre 2018 “Questa sentenza spazza via due anni di fango. Andiamo avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per tutti i cittadini”. Così Virginia Raggi commentando la sentenza di assoluzione. Il falso del quale era accusata “non costituisce reato” ha detto il giudice Roberto Ranazzi. La sindaco ha poi aggiunto: “Ho fatto tutto con correttezza e trasparenza nell’interesse di Roma. Umanamente è stata un a prova durissima ma non ho mai mollato. Credo in quel che faccio, nel lavoro, nell’impegno costante, nel progetto che nel 2016 mi ha portata alla guida della città che amo. Un progetto che può andare con maggiore determinazione”.

I difensori questa mattina in aula avevano chiesto l’assoluzione “con la formula piena perché il fatto non sussiste”. La Raggi non ha nascosto l’emozione e abbracciando il marito è scoppiata a piangere.

La Procura di Roma ha chiesto ieri una condanna a 10 mesi per falso nella nomina di Renato Marra, fratello del suo ex braccio destro Raffaele, a capo del Dipartimento Turismo del Comune di Roma. In aula sono presenti i consiglieri capitolini del M5S Angelo Sturni, Annalisa Bernabei, il presidente del Municipio XIV Alfredo Campagna e il deputato del M5S Francesco Silvestri. Per la stessa vicenda Raffaele Marra risponde di abuso di ufficio in un processo a parte. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Il rinvio a giudizio per la Raggi è arrivato poco più di un anno fa, il 28 settembre del 2017.

“La procura di Roma farà ricorso in appello soltanto dopo la lettura delle motivazioni”. Lo ha detto il pm Francesco Dall’Olio dopo la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale”.

“Virginia Raggi è stata assolta. Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta l’assoluzione della sindaca di Roma. “Forza Virginia – aggiunge – Contento di averti sempre difesa e di aver sempre creduto in te”.