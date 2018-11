Arrestato a Bolotana dal personale della Polizia di Stato per furto aggravato, violenza, resistenza e lesioni a P.U.

Bolotana (SS), 10 Nov 2018 – Nel pomeriggio di venerdì 9 novembre scorso, intorno alle 17:00, personale della Volante del Commissariato di P.S. di Ottana, dopo un inseguimento durato diversi chilometri, ha arrestato Juan Antonio Sanchez.

L’uomo, dopo aver rubato un’autovettura a Ovodda, si dava alla fuga sfuggendo alla pattuglia che l’aveva intercettato, ma ha poi terminato la sua corsa perché finito fuori strada ed è andato a sbattere contro una grossa pianta di fichi d’India.

Raggiunto dagli poliziotti, avvalendosi di uno scalpello in ferro, ha cercato di sottrarsi all’arresto percuotendoli e causando loro lesioni agli arti superiori. Ma gli agenti sono comunque riusciti a neutralizzarlo e ad ammanettarlo.

In seguito il Sanchez dopo gli accertamenti sanitari di rito presso l’ospedale di Nuoro, è stato dichiarato in arresto per i reati di furto aggravato, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per il possesso di un coltello che portava indosso.

Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Oristano, Dr.ssa Ghiani, Sanchez, in capo al quale esistono già precedenti di Polizia, è stato rinchiuso presso la Casa Circondariale di Massama.