Nelle campagne di Arzana e Villagrande Strisaili trovate munizioni e di una pistola clandestina.

Nuoro, 9 Ott 2018 – Nel corso delle ultime settimane sono stati incrementati i servizi di controllo nei territori dei comuni di Arzana e Villagrande Strisaili, messi in atto dai militari del Comando Provinciale di Nuoro, per cercare di prevenire rapine ai cacciatori ed altri più gravi reati.

I Carabinieri di Arzana, a seguito di approfondito rastrellamento avvenuto in località “Genna ‘e Antine”, hanno rinvenuto, accuratamente occultata nella vegetazione, una pistola clandestina cal. 7.65 con relative munizioni inserite nel caricatore, in buono stato di conservazione e pronta all’uso. Poco distante, protette da un involucro di cellophane, sono state invece rinvenute 40 munizioni di vario calibro per pistola e carabina, in pessimo stato di conservazione.

Invece nelle campagne di Villagrande Strisaili, i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta (OR), in supporto ai Carabinieri di quel centro, a seguito di una battuta hanno rinvenuto occultate in un anfratto roccioso 2 munizioni cal.16 a pallettoni e 4 munizioni cal. 16 a pallini.