Gdf – Scoperti oltre €. 6.600 di canoni di locazione non dichiarati.

Sarroch (Ca), 9 Nov 2018 – Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sarroch hanno concluso due controlli fiscali nei confronti di altrettanti privati cittadini proprietari di un immobile concesso in locazione durante il periodo estivo.

L’input per l’attività di controllo scaturisce nell’ambito di una preliminare attività di acquisizione di dati e notizie estrapolati dai vari siti internet, specializzati nelle locazioni turistiche, che pubblicizzano ville e appartamenti delle più note località turistiche della provincia di Cagliari.

I successivi sopralluoghi effettuati hanno portato all’identificazione dei fabbricati in questione e dei relativi proprietari.

Nel caso in esame, una volta ricondotto l’immobile agli effettivi proprietari ed effettuati i doverosi incroci ed analisi dei dati contenuti nei database in uso alla Guardia di Finanza, è emerso che i soggetti controllati hanno omesso di dichiarare, per gli anni d’imposta 2014 e 2015, importi derivanti da canoni di locazione relativi all’immobile affittato a vacanzieri, per una cifra complessiva di €. 6.611,67, rendendosi entrambi evasori totali per una delle due annualità oggetto di verifica.

Dall’inizio dell’anno, l’attività delle Fiamme Gialle di Cagliari nello specifico comparto ha condotto alla scoperta di proventi sottratti al Fisco per oltre € 1.800.000.