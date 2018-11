Gdf impegnata in controlli a contrasto della contraffazione e della pirateria audiovisiva. Sequestrati 70 articoli.

Iglesias, 9 Nov 2018 – I militari della Guardia Finanza di Iglesias ha effettuato, nelle ultime ore, alcuni controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e di supporti digitali privi del contrassegno Siae.

In particolare, in via Gramsci, nelle adiacenze di Piazza Sella, al sopraggiungere dei militari, alcuni extracomunitari si davano alla fuga ed uno di essi ha abbandonato un borsone al cui interno, a seguito del successivo controllo, sono stati rinvenuti 18 articoli di abbigliamento contraffatti tra magliette, polo e giubbotti riportanti marchi prestigiosi quali Armani, Liu-Jo, Fred Perry, Diesel e 52 supporti audiovisivi illecitamente riprodotti in quanto privi del marchio Siae.

Tutta la merce rinvenuta è stata sequestrata.