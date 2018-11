Disagio, intolleranza e violenza giovanile saranno i temi al centro di un imminente incontro che si terrà in Prefettura a Cagliari

Cagliari, 9 Nov 2018 – Disagio, intolleranza e violenza giovanile saranno i temi al centro di un imminente incontro che si terrà in Prefettura con i rappresentanti di tutte le Istituzioni pubbliche e con esponenti della Società civile.

Sebbene quanto, da ultimo, verificatosi nella mattinata di mercoledì scorso in una scuola di Senorbì – dove un litigio accesosi fra due studenti minorenni è degenerato in una aggressione – possa essere considerato un fatto assolutamente episodico e straordinario, è compito della Prefettura prestare attenzione a quanto accade sul territorio.

Pertanto, considerato che in questo periodo sono stati evidenziati eccessi che vedono coinvolti ragazzi e giovanissimi come protagonisti, il Prefetto di Cagliari, Romilda Tafuri, inviterà ad un incontro da tenersi presso l’Ufficio Territoriale del Governo i vertici dell’Autorità Giudiziaria minorile, delle Forze di Polizia e delle Istituzioni scolastiche, nonché rappresentanti degli altri Uffici pubblici interessati ed esponenti della Società civile, per un esame congiunto della condizione giovanile in sede locale, al fine di potere determinare insieme le eventuali azioni da porre in essere.

La suddetta iniziativa si inserisce nell’ambito della più ampia strategia ordinariamente riservata alla prevenzione ed al contrasto di tutti quei fenomeni (tossicodipendenza, alcolismo, bullismo, etc.) che possono riflettersi negativamente sui giovani, e sul mondo della scuola in particolare Com