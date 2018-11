Usa. Sparatoria in un bar a Los Angeles: almeno una vittima, decine i feriti. È caccia all’uomo.

Los Angeles, 8 Nov 2018 – Ci sarebbe almeno una vittima e decine di feriti – tra cui un poliziotto – a seguito della sparatoria in un bar di Thousand Oaks, nei pressi di Los Angeles. Lo riferisce la Cbs. Sarebbero stati esplosi almeno 30 colpi. La chiamata alla polizia è arrivata alle 23:30 ora locale. Secondo il sito del locale, il Borderline, al momento della sparatoria si stava svolgendo una serata “College Country”.

Dalle prime notizie, sembrerebbe che ad aprire il fuoco sia stato un solo uomo. Testimoni che sono riusciti a fuggire dal locale raccontano che è entrato ed ha iniziato a sparare sulla folla, gettando anche delle granate fumogene. Dei ragazzi – che si sono messi in salvo – hanno parlato anche di “gente riversa a terra” e clienti terrorizzati, rifugiati sotto i tavoli, nei bagni e sul tetto dell’edificio. I soccorritori sarebbero riusciti – da poco – ad entrare e a portare in salvo alcune persone. Tra di loro anche medici per fornire un primo soccorso.

L’assalitore sarebbe ancora in fuga. Alcune persone – presenti nel locale – hanno fornito un primo identikit: “aveva una barba, un cappello, una giacca nera e forse indossava degli occhiali”.

La sparatoria è stata anche segnalata sui social dai vigili del fuoco: “Incidente attivo, ‘sparatutto’ in corso segnalato a Borderline in @CityofTO”, ha twittato il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Ventura. “Si prega di stare lontano dalla zona dell’incidente, segnalazioni di lesioni multiple, dettagli ancora da stabilire, richieste di ambulanze multiple”. L’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura ha detto alla Cnn che c’era una sparatoria in un bar locale, ma ha rifiutato di rilasciare ulteriori dettagli.