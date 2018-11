Minorenne di 17 anni arrestato dai carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sestu (Ca), 7 Nov 2018 – Questo pomeriggio, a Sestu, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, J.A., 17 anni, sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa per minori.

I militari, intervenuti per una asserita lite in famiglia, hanno rinvenuto nella disponibilità del ragazzo 32 piante di cannabis indica.

Il minore, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato e trattenuto presso l’istituto penale per minorenni di Quartucciu, a disposizione dell’A.G.