Giovane gambiano di 23 anni in attesa di asilo arrestato dal personale della Polizia di Stato di Sassari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sassari, 7 Nov 2018 – Personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari, nel corso di una attività, nel centro storico cittadino, diretta a contrastare il fenomeno del traffico di stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, ha proceduto all’arresto di un gambiano di 23 anni circa, richiedente asilo e alloggiato presso uno dei centri di accoglienza, in quanto trovato in possesso di 24,00 grammi di marijuana, confezionata in dosi e pronte alla vendita, nonché della somma di 210,00 euro ritenuto provento dello spaccio.

L’attività investigativa è avvenuta nella mattinata di ieri, quando i poliziotti, nel percorrere la Via Duomo, hanno incrociato il giovane, che alla loro vista ha cercato di disfarsi di alcune dosi di droga, nascondendole dietro una finestra posta al primo piano di un edificio.

Quindi è stato fermato, condotto presso gli uffici della Questura dove è stato poi sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso, di altro stupefacente, mentre un altro ulteriore quantitativo, è stato trovato occultato nel posto letto occupato presso il centro di accoglienza.

Il giovane è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e quest’oggi comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto.