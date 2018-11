Arrestato pregiudicato di Iglesias per evasione dagli arresti domiciliari.

Iglesias, 7 Nov 2018 – Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato un uomo per evasione: lo stesso, pur essendo in detenzione domiciliare, si è intrattenuto presso la Stazione ferroviaria con alcune persone.

Erano circa le ore 20:30 quando una pattuglia dell’Arma della città, durante un servizio di perlustrazione del territorio, ha notato il 62enne mentre parlava con alcune persone: il volto era noto ai Carabinieri perché proprio loro, nello scorso giugno, lo avevano arrestato su provvedimento del Tribunale di Cagliari, in merito ad alcuni atti incendiari. Posto in regime di detenzione domiciliare, distante un chilometro circa dalla stazione ferroviaria, aveva il permesso di allontanarsi solo per poche ore al giorno, comunque facendo rientro nel primo pomeriggio e, quindi, i Carabinieri, notata la trasgressione alle prescrizioni imposte, hanno proceduto all’arresto in flagranza del reato di evasione.

L’arrestato, nato e residente ad Iglesias, pensionato e con numerosi precedenti in banca dati per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato accompagnato nuovamente presso la propria abitazione in attesa del processo con rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale di Cagliari.