Acli Cagliari – Per non dimenticare i migranti defunti e dispersi in mare Venerdì 9 la cerimonia organizzata da Anolf Sardegna

Cagliari, 7 Nov 2018 – Un ricordo, un pensiero, una preghiera. A una settimana dalla giornata dedicata alla commemorazione dei defunti L’Associazione Nazionale Oltre le frontiere (ANOLF/Cisl), assieme alle Acli della Sardegna, alle Acli Provinciali di Cagliari, a Ipsia Sardegna, all’Associazione Immigrati Corno d’Africa e al Gruppo Diaspora Sardegna organizzano per il prossimo venerdì 9 novembre una cerimonia per ricordare tutti i migranti che riposano nella nostra terra e, purtroppo, anche nel nostro mare.

La cerimonia avrà luogo venerdì dalle ore 15 alle ore 17 nella sala culto del cimitero di San Michele a Cagliari.

“Vogliamo ricordare tutte le persone decedute durante il viaggio, intrapreso con la speranza di trovare nuove opportunità, infranta con la morte precoce. Vogliamo ricordare coloro che hanno perso la vita in terra Sarda e sono stati tumulati qui a Cagliari. Sarà l’occasione per dare le nostre più sentite condoglianze alle mamme e alle famiglie di tutti. Insieme vogliamo tributargli l’estremo saluto” dice la presidente di Anolf Genet Woldu Keflay”.

Benedetta Iannelli, Presidente di IPSIA Sardegna e Consigliera Comune di Cagliari, sottolinea che “Solo nel 2018, le stime dell’Organizzazione mondiale per le migrazioni parlano di oltre 2000 morti in mare e di una crescita del numero dei dispersi (dati Ispi ottobre 2018) a fronte della nuova politica di chiusura varata dal Governo. Si tratta di una vera e propria emergenza e se da una parte cerchiamo di impegnarci per l’integrazione, dall’altra non vogliamo tralasciare la pietà del ricordo per queste persone che hanno perso tutto nel cercare una vita migliore per loro e per i loro cari”.

La cerimonia è stata organizzata grazie alla disponibilità e alla sensibilità del Comune di Cagliari, dell’Assessorato Affari generali e del Servizio Affari generali, demografico, decentramento, elettorale, cimiteriale. Alla cerimonia parteciperanno l’Assessore Danilo Fadda, il Presidente del Consiglio comunale Guido Portoghese e sono invitati tutti i consiglieri e la cittadinanza. Com