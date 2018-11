Maltempo. Esondano fiumi nel Palermitano, almeno 10 morti. Veneto in ginocchio

Cagliari, 4 Nov 2018 – È di 10 morti e due dispersi il bilancio delle esondazioni di due fiumi nel Palermitano: nove persone tra cui donne e bambini sono affogate in una villa sommersa dall’acqua del Milicia a Casteldaccia, mentre un uomo è morto travolto con la sua auto dal San Leonardo straripato a Vicari. Ad Agrigento evacuate 50 famiglie per l’esondazione dell’Akragas.

Veneto in ginocchio, devastato dal maltempo: Salvini oggi sarà a Belluno e Venezia.

Domenica allerta arancione anche in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria e Sardegna. Lunedì miglioramenti al Sud.

“Era bellissimo. Erail mio cuore. Non c’è più”. Grida di dolore dandosi pugni in testa Luca Giordano, che nella tragedia del maltempo a Casteldaccia (Palermo) ha perso il figlioletto e la moglie. Si è salvato perché si era allontanato da casa con la nipote per fare spese. L’uomo impreca contro una statua che raffigura San Giovanni posta all’inizio della stradella che porta alla villetta travolta dall’acqua.

“Ho sentito i cani abbaiare. Erano circa le 22:30. Ho detto a mio marito di andare a vedere cosa accadeva. Ha aperto la porta e l’acqua ha invaso la casa. Abbiamo preso subito mia figlia di 39 anni che è invalida, siamo saliti in auto e siamo scappati”. Lo dice Maria Concetta Alfano, che ha una villetta a poca distanza da quella dove sono morte nove persone a causa del maltempo a Casteldaccia (Palermo).

Un medico è disperso nelle campagne di Corleone (Palermo), dov’è stata trovata la sua auto lungo la statale 118, in contrada Raviotta. Il professionista, Giuseppe Liotta, 40 anni, ieri sera avrebbe dovuto prendere servizio a Corleone, ma a causa degli allagamenti non è riuscito a raggiungere il paese e ha abbandonato la sua macchina, forse per cercare scampo a piedi. Finora le ricerche non hanno dato esito.