Maltempo Cagliari: Comune chiude parchi e cimiteri chiusi oggi domenica 4 novembre per le forti piogge

Cagliari, 4 Nov 2018 – Parchi, cimiteri e siti dei Beni Culturali chiusi domenica 4 novembre per le forti piogge. Infatti, la pioggia intensa e i temporali che stanno interessando Cagliari hanno portato alla chiusura di cimiteri, parchi, musei e tutti i siti dei Beni Culturali cittadini.

fa eccezione il Parco della Musica all’interno del quale non ci sono situazioni di pericolo. La chiusura dello stesso causerebbe disagi a chi lo attraversa e a chi utilizza il relativo parcheggio.

la riapertura di tutti i luoghi pubblici verrà comunicata non appena cesseranno le condizioni di pericolo.

Condividi su...