Videosorveglianza, il prossimo 5 novembre incontro a Sassari con assessore Spanu per informare sindaci e cittadini sulla nuova fase del progetto

Cagliari, 3 Nov 2018. Lunedì 5 novembre, con inizio alle 10.30, si svolge, a Sassari, nella sala convegni di PromoCamera, in via Predda Niedda 18, l’incontro sulla nuova fase del progetto per la realizzazione di reti di videosorveglianza nei comuni. L’iniziativa è finalizzata a offrire informazioni e chiarimenti a sindaci, assessori, tecnici comunali e cittadini sull’avviso con il quale l’intervento, promosso dalla Regione, viene esteso a tutti i centri della Sardegna. L’obiettivo è quello di avere sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo per assicurare nei contesti urbani condizioni ambientali di sicurezza e favorire la prevenzione e il contrasto di attentati e atti intimidatori ai danni degli amministratori locali.

Intervengono l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, il sindaco di Sassari Nicola Sanna, il Prefetto Giuseppe Marani, il presidente dell’ANCI Sardegna Emiliano Deiana e il Direttore Generale dell’assessorato Antonello Pellegrino.

Il prossimo 9 novembre il progetto delle nuove reti di controllo e monitoraggio del territorio sarà al centro di un secondo incontro in programma a Cagliari, all’ex Cisapi.