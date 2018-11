Due persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Macomer perché trovati con 15 chili di marijuana

Macomer (Nu), 3 Nov 2018 – La scorsa settimana durante di controllo del territorio di competenza, a Borore, lungo la Sp 33, i carabinieri della Stazione di Montresta ed i colleghi del Nucleo Radiomobile della compagnia di Macomer, hanno attuato un posto di controllo e poco dopo hanno imposto l’alt ad un veicolo che stava sopraggiungendo a forte velocità da Dualchi direzione Borore e che, alla vista dei militari, anziché accostare, ha deciso di accelerare bruscamente tentando di darsi alla fuga. Pertanto la pattuglia dell’Arma dopo un breve inseguimento è riuscita a bloccare il veicolo con due persone all’interno, entrambi del sud Sardegna.

Quindi dopo constato l’azione del tutto ingiustificata, e dubitandosi che potessero detenere oggetti di natura illecita, anche in relazione alla tarda ora, si è proceduto alla perquisizione del veicolo e all’interno del bagagliaio posteriore sono stati trovati 15 kg di marjuana. La sostanza stupefacente era suddivisa in buste di cellophane termosaldate da 500 grammi cadauna.

A questo punto i due sono stati dichiarati in arresto e dopo aver ultimato le formalità di legge sono stati accompagnato e rinchiusi presso la casa circondariale di Massama (Or) come disposto dal sostituto procuratore di turno.

Lunedì 29 ottobre è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare del carcere per entrambi.