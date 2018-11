Allerta Meteo, Assessora Spano richiama popolazione a prudenza

Cagliari, 3 novembre 2018 – A seguito dell’avviso di Condizioni meteorologiche avverse emanato ieri dalla Protezione civile regionale e valido da questa sera, dalle ore 18, e per le successive trenta ore, l’assessora regionale con delega alla Protezione Civile, Donatella Spano, richiama la popolazione dei territori interessati dai fenomeni di maltempo alla prudenza e ad attenersi alle norme di comportamento specifiche. “Nelle prossime ore sono attesi episodi localizzati anche di forte intensità, e fenomeni che da Sud-Est interesseranno anche il Nord e la parte occidentale della Sardegna. Tutto il sistema di protezione civile regionale è allertato con le dovute procedure e sono continue le interlocuzioni con il sistema nazionale a cui fanno riferimento tutte le regioni in stato di Allerta. Non ci stanchiamo di ricordare a tutti – conclude Spano – di essere massimamente prudenti, di osservare le misure precauzionali e di consultare gli aggiornamenti costantemente pubblicati sul sito della Protezione civile.”

Per quel che riguarda gli effetti al suolo – ovvero eventuali smottamenti, frane, allagamenti – è in vigore fino a tutta la giornata di domani l’avviso di criticità moderata (arancione) per rischio idrogeologico sulle zone di Gallura, Flumendosa-Flumineddu, Campiano ed Iglesiente. Nelle zone di Logudoro, Tirso, Montevecchio-Pischilappiu la criticità è invece ordinaria (gialla). Sempre criticità ordinaria (codice giallo), in tutta la Sardegna, per rischio idraulico. Com