Gdf Cagliari impegnata nel contrasto allo spaccio e alla diffusione di sostanze stupefacenti: un arresto e 5 persone segnalate alla prefettura.

Cagliari, 2 Nov 2018 – I militari della Guardia di Finanza di Cagliari, durante un servizio antidroga in città, e precisamente in Piazza del Carmine, hanno sottoposto a controllo un cittadino del Mali di 19 anni, il quale è stato trovato in possesso di 56,6 grammi di hashish e di un coltellino intriso di sostanza stupefacente: per lo spacciatore, che ha peraltro opposto resistenza ai militari, è scattato l’arresto ed il processo per direttissima.

Invece presso l’aeroporto Mameli, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 2,7 grammi di hashish, illecitamente detenuti da un cittadino italiano, classe 1978, proveniente da Roma-Fiumicino.

Sempre nell’aerostazione di Elmas, i Finanzieri hanno rinvenuto 4 grammi di hashish nella disponibilità di due cittadine spagnole, entrambe classe 1998, provenienti da Madrid.

Poi presso la stazione Arst di piazza Matteotti, i Finanzieri hanno trovato un nigeriano, di 26 anni, in possesso di 1,9 grammi di hashish ed un italiano di 55 anni, in possesso di 1 grammo di hashish.

Infine, nel quartiere Sant’Elia del capoluogo regionale, i Baschi Verdi hanno rinvenuto, in una fessura ricavata nel muro esterno di un edificio, un involucro di plastica con all’interno 1 grammo di eroina suddiviso in 8 dosi, 1 grammo di cocaina suddiviso in 8 dosi, 9 grammi di marijuana suddiviso in 18 dosi e 38,2 grammi di hashish suddivisi in 42 dosi.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Dall’inizio dell’anno, sono 332 i soggetti segnalati alla Prefettura, 21 i denunciati e 9 gli arrestati.