Fermato dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari presunto autore dell’accoltellamento avvenuto in Piazza Amendola.

Cagliari, 2 Nov 2018 – Dopo le ininterrotte ricerche e una proficua attività d’indagine condotte da carabinieri della compagnia e del Nucleo investigativi del comando provinciale cc si Cagliari, hanno consentito di fermare il presunto colpevole dell’accoltellamento di ieri un uomo in Piazza Amendola a Cagliari.

Sono ancora in corso le indagini per cercare ulteriori complici e per giungere alle reali motivazioni che hanno scatenato la rissa che ha poi portato in ospedale la vittima, un uomo del brasiliano.