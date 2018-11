Cagliari, 2 Nov 2018 – Nel corso della notte i carabinieri del Norm della compagnia di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato un pakistano di 27 anni, colto mentre, in piazza del Carmine, danneggiava con un sasso il Postamat delle Poste centrali del capoluogo regionale.

