Maltempo – Allagamenti e auto in trappola a Palermo: paura in Liguria dove continua a piovere

Cagliari, 1 Nov 2018 – Una nuova ondata di maltempo sta investendo l’Italia. Forti piogge e temporali si registrano non solo al Nord, ma anche al centro-sud e isole.

L’avviso meteo della Protezione civile indica allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Liguria e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. Ci saranno rovesci di forte intensità, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento di burrasca su Liguria, Toscana, coste del Lazio e Campani.

Particolarmente difficile la situazione in Sicilia. Una forte pioggia dalla notte cade ininterrottamente su Palermo. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Dalla centrale operativa spiegano che numerose sono le richieste di aiuto per appartamenti e locali allagati e auto impantanate nei sottopassi delle arterie cruciali cittadine. Le squadre sono intervenute per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che copiosa scorre lungo le strade, in alcuni tratti sono trasformate in laghi e torrenti.

Strade e appartamenti allagati e automobilisti in panne a Castelvetrano, dove piove da stanotte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, in particolare, in piazza San Francesco d’Assisi e nelle vie Rapisardi e Milazzo dove i piani terra si sono allagati. Diversi anche gli automobilisti in difficoltà che hanno telefonato ai vigili del fuoco. Bloccata dall’acqua pure una ambulanza del 118: sono intervenuti i carabinieri per prelevare il personale a bordo.

La Protezione civile regionale ha lanciato l’allerta meteo con codice arancione anche per Agrigento poiché è ritenuto alto il rischio di fenomeni di piena di fiumi e torrenti ed essendo in corso il rilascio in alveo di volumi d’acqua da alcune dighe che interessano il territorio (dighe Gammauta e Prizzi sull’asta del fiume Sosio-Verdura, diga Villarosa sull’Imera meridionale). Si consiglia la massima prudenza nel percorrere le strade che insistono in questi bacini fluviali. Protezione civile e Settore Infrastrutture stradali consigliano di spostarsi in auto solo in caso di effettiva necessità “per il potenziale pericolo rappresentato da allagamenti temporanei della sede stradale o dalla caduta di fango e detriti sulle carreggiate”.

In Lunigiana sono state ore molte intense per i carabinieri della compagnia di Pontremoli (Massa Carrara) che hanno messo in campo il massimo sforzo operativo per far fronte alle conseguenze del maltempo, prestando aiuto in oltre 500 operazioni di soccorso. Gli uomini e le donne dell’Arma hanno lavorato senza sosta per prestare soccorso ai cittadini in difficoltà: determinante – sottolinea una nota – è risultata la capillare struttura dei carabinieri presenti su tutto il territorio della Lunigiana con 8 stazioni coordinate dalla compagnia di Pontremoli.

Da questa mattina, anche a Roma, la pioggia è tornata a cadere abbondantemente. La Polizia Municipale ha chiuso e presidia molti sottopassi che sono a rischio allagamento come quelli di Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII, in zona San Pietro; di via di Decima, in prossimità di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza.

Difficoltosa la circolazione anche a causa dei molti alberi e rami ancora non rimossi a causa del forte vento di lunedì scorso che ha costretto la sindaca Virginia Raggi a chiudere le scuole – di ogni ordine e grado – per due giorni. La Protezione Civile ha lanciato l’allerta per le prossime 24-36: si registreranno rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.

Il maltempo continua a flagellare la Liguria: dopo la tregua di ieri pomeriggio, le precipitazioni sono riprese nella notte e continuano anche al mattino su gran parte del ponente ligure è stata prorogata l’allerta arancione fino alle 16 di oggi, così come nel Levante costiero. Regione, messa in ginocchio da alluvioni e mareggiate.

Questa mattina una motovedetta della Capitaneria di porto ha trasportato da Santa Margherita verso Portofino personale medico, volontari della Protezione civile e residenti e lavoratori del borgo, rimasto isolato per il crollo della strada litoranea.Lungo la statale Aurelia tra Rapallo e Zoagli e tra Chiavari e Lavagna le condizioni sono complicate per la viabilità ordinaria e l’Atp Esercizio ha ottenuto il nulla osta per fare transitare i bus anche in autostrada nel caso di problemi sulla statale.

Situazione difficile a causa della nuova ondata di maltempo anche in Campania. Qui piogge a carattere temporalesco e venti forti stanno interessando soprattutto Napoli dove torna l’incubo tempesta. Il Comune consiglia di non spostarsi se non è strettamente necessario. Nel Capoluogo partenopeo è ancora forte il dolore per la morte di Davide Natale, ucciso dal crollo di un albero a Fuorigrotta: oggi pomeriggio ci saranno i funerali del 21enne. La nuova allerta arriva – come in molte altre località italiane – nelle ore in cui sta facendo la conta dei danni provocati dalle forti raffiche di vento che hanno colpito la Penisola tra lunedì e martedì scorso. Dato allarmante: dieci istituti della città sono rimasti chiusi perchè inagibili.