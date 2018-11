Attività antidroga dei carabinieri della compagnia di Carbonia nei pressi delle scuole della città

Carbonia, 1 Nov 2018 – I carabinieri della compagnia di Carbonia, al termine di un servizio a largo raggio, svolto ieri mattina, con l’ausilio delle unità cinofile della compagnia cc di Cagliari, e disposto dal Comando provinciale cc del capoluogo sardo, nell’ambito della campagna di prevenzione denominata “scuole sicure”, promossa per il contrasto del fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno degli istituti scolastici, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa, quale assuntore di droga, un 24enne di Iglesias, residente a Bacu Abis, disoccupato e con precedenti di polizia.

Il giovane è stato fermato in Via Dalmazia, nei pressi dell’istituto superiore, venendo trovato in possesso di 4 grammi di hashish, suddiviso in due frammenti, che aveva occultato all’interno di uno zaino. Nel corso del medesimo servizio, i militari hanno rinvenuto all’interno di un’area verde nel piazzale antistante istituto scolastico, un involucro in cellophane termosaldato, contenente circa 50 grammi di hashish, abbandonata probabilmente da studenti a seguito della vista del dispositivo in atto.

Droga sequestrata e assunta in carico, in attesa degli opportuni accertamenti e investigazioni da parte dell’arma territorialmente competente.