Cagliari, 31 Ott 2018 – Alle ore 23:00 circa di ieri a Cagliari, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia della città e i colleghi della Stazione di Ca-Stampace, durante un servizio di controllo del territorio di competenza, hanno arrestato Luciano Meloni, di 65 anni, pensionato con precedenti penai, di Quartu Sant’Elena (Ca), per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo d’arma impropria.

In particolare, l’uomo alle precedenti ore 20:15 circa, in questa Piazza Matteotti, a bordo dell’autobus di linea urbana, ha minacciato con un coltello a serramanico, della lunghezza totale di cm 22, di cui cm 10 di lama, i relativi passeggeri e l’autista del mezzo. Poco dopo il fatto Meloni è stato bloccato dai militari nel frattempo intervenuti ed accompagnato all’esterno del mezzo pubblico dove poi ha reagito nei confronti della pattuglia dell’Arma minacciandoli, oltraggiandoli e percuotendo due di essi ma alla fine è stato immobilizzato. Quindi è stato portato in caserma dove dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione dove è rimasto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.