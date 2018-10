Controlli dei carabinieri della compagnia di Porto Torres nel territorio di competenza: una coppia di Sassari arrestata con 1,4 kg di marijuana.

Porto Torres (SS), 30 Ott 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno intensificato i controlli volti al contrasto dell’illegalità diffusa e soprattutto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei comuni della giurisdizione. In particolare, la predisposizione di vari servizi di controllo, ha permesso di potenziare il monitoraggio del territorio ed aumentare maggiormente l’intensità del servizio.

Nella rete dei posti di blocco rinforzati dei Carabinieri della Compagnia di Porto Torres è finita una coppia di sassaresi residenti a Bulzi di 47 e 51 anni: bloccati in macchina con qualche grammo di marijuana, hanno provato ad eludere accertamenti più approfonditi con la classica scusa “dell’uso personale”. L’alibi tuttavia si è sgretolato quando la pattuglia dell’Arma, dopo un’accurata perquisizione a casa, hanno rinvenuto ben 1,410 Kg di marijuana unitamente a vario materiale per il confezionamento.

L’attività di contrasto allo spaccio da parte della Compagnia di Porto Torres è, inoltre, proseguita con ulteriori accertamenti e perquisizioni che hanno consentito di deferire, sempre per spaccio di marijuana, un 30enne sassarese bloccato con 110 grammi all’interno del suo domicilio ed un 30enne porto torrese, fermato in via Azuni di Porto Torres con varie dosi di marijuana e materiale per il confezionamento.

Sono stati invece segnalati alla Prefettura di Sassari, come assuntori, 5 ragazzi della zona in possesso di diverse dosi di marjuana nei comuni di Porto Torres e Sennori.